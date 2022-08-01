Август, 01 в 11:19

Россия продолжает обстреливать мирные города и села Украины. Ночью 1 августа зафиксированы удары вражеской артиллерии в восьми областях.

В частности, в Черниговской области оккупанты обстреляли Новгород-Северский район, обошлось без жертв и разрушений.

В соседней Сумской области враг открыл огонь из артиллерии по Краснопольской общине. Зафиксировано около 30 прилетов по окрестностям трех сел. Здесь тоже, предварительно, без пострадавших и разрушений.

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Два района Днепропетровщины – Никопольский и Криворожский – РФ обстреляла из Градов. Враг выпустил по Марганцу и Красногригорьевской общине более 60 реактивных снарядов. Два человека получили ранения.

В результате обстрелов в Марганце повреждены восемь частных домов, кафе и швейное производство, город частично без света.

В Красногригорьевской общине повреждены 28 частных домов, хозяйственные постройки и автомобили, выведена из строя линия электропередач, поэтому несколько улиц без света.

Зеленодольскую общину Криворожского района оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии. Обошлось без жертв и разрушений.

В Харьковской области с утра российские захватчики обстреляли из артиллерии областной центр в районе Салтовки, известно о двух пострадавших.

Ночью россияне нанесли удар по производству в Мерефе, ранен один человек. В результате обстрела Чугуева также повреждено производственное здание предприятия.

Подверглись ударам также Чугуевский, Изюмский, Харьковский и Богодуховский районы. Здесь обстрелы привели к многочисленным пожарам: горели хозяйственные постройки, частные домовладения, хвойная подстилка и поля. Предварительно пострадавших нет.

В Луганской области враг пытался наступать, используя артиллерию, танки и авиацию, однако ВСУ заставили его отойти на предыдущие позиции.

На Донетчине ночью россияне обстреляли Пески, Красногоровку и Каменку, а ночью зажигательными зарядами из Градов – Ласточкино. Предварительно среди гражданских пострадавших нет, информация уточняется.

В течение последних суток на территории области враг также обстреливал Авдеевку, Карловку, Николаевку, Соледар, Бахмут, Марьинку, Ягодное, Предтечино, Курдюмовку, Нью-Йорк и Северное. Здесь повреждены девять частных домов и многоэтажка, пшеничное поле, АЗС, аптека и гаражи.

Сейчас в области нет газа и частично – воды и электричества. За сутки погибли три человека, еще 16 ранены.

На Юге Украины РФ в который раз обстреляла Николаев. Известно о повреждении частных домов, диспансера, пожаре на гуманитарном складе с медпрепаратами и продовольствием, разрушении травмпункта одной из больниц. Обошлось без жертв, ранения получили три человека.

В Баштанском районе россияне в течение ночи обстреливали окрестности села Новоалександровка Ингульской общины, что повлекло загорание сухой травы. Пострадавших и повреждений нет. Продолжаются обстрелы населенных пунктов Березнеговатской общины.

Почти во всех районах Херсонской области продолжаются боевые действия, поэтому здесь было очень громко. Напряженная ситуация также в общинах, граничащих с соседними регионами.

Из-за постоянных обстрелов люди выехали из сел в Калиновской, Великоалександровской, Высокопольской и других общинах.

В то же время ВСУ продолжают уничтожать склады оккупантов с боекомплектом.