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Факты / Украина

Где находятся командиры Волына и Прокопенко – ответ омбудсмена

Валентина Чорна, редактор ленты
Где находятся командиры Волына и Прокопенко – ответ омбудсмена

В настоящее время устанавливается конкретное местонахождение командира 36 отдельной бригады морской пехоты ВМС Сергея Волынского и командира полка Азов Дениса Прокопенко.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

– Мы сейчас устанавливаем конкретное место, где они находились. Чтобы не помешать процессу получения информации, я публично не могу сказать, где и кто находится. У нас есть коммуникация с международным комитетом Красного Креста. Относительно ООН – у нас хуже ситуация. Письма-обращения я туда направил еще в первый день после трагедии в Оленовке, однако ответа так и не получил, – сказал Лубинец.

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Отметим, что после убийства украинских военнопленных в Еленовке оккупанты заставили Сергея Волынского (позывной Волына) комментировать трагедию.

Видео с украинским защитником в сети опубликовал пропагандист Андрей Руденко.

В своем ответе на манипулятивные вопросы Волына намекает на то, что оккупанты убили украинских бойцов, чтобы повлиять на психику и моральное состояние защитников, которые попали в плен.

– Очень страшная трагедия произошла. Из нашего барака был виден желтый свет, разрыв. Мы слышали крики. Ситуация ужасная, найти слова, чтобы описать ее – очень тяжело. Я думаю, эта ситуация повлияет и на психику людей, которые находятся в плену и на людей, которые могут попасть в плен. Будет страх и у участников событий, и у родных, и у близких. Сейчас наши родные и близкие очень переживают из-за случившегося. До сих пор точно неизвестно, кто погиб, — сказал он.

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