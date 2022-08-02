Август, 01 в 23:29

Российские захватчики собрали на юге Украины около 30 БТГ с целью наступления на Кривой Рог и Николаев.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE.

По его словам, качество этих войск очень низкое, штаты этих БТГ “дутые”, поэтому жителям названных городов не стоит беспокоиться.

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— Общий замысел такой: пойти на Кривой Рог и Николаев, что они уже пытались сделать. Я хочу сразу же предупредить местных жителей. Можете не бояться, ничего у них не получится, – говорит Арестович.

Советник главы ОП уточнил, что враждебные БТГ не слишком боеспособны. Там не хватает людей, плохое морально-психологическое, техническое состояние.

Он уверен, что оккупанты будут готовы наступать примерно после 6 августа, но это не значит, что они в этот же день пойдут в наступление. В любом случае ВСУ готовы к тому, чтобы отбросить врага.

Напомним, в Генштабе сообщали, что украинские защитники отбили вражеские штурмы в районе Марьинки и обезвредили разведывательные группы противника вблизи Мазановки и Яковлевки.