Август, 01 в 16:17

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили еще шестерых коллаборантов, которые помогают врагу на временно оккупированных территориях.

В частности, речь идет о двух “топ-чиновниках” фейковых властей Мариуполя, трех “чиновниках” из так называемой ЛНР и бывшем руководителе объектов критической инфраструктуры Херсона.

— Коллаборант из Херсонской области уже в марте перешел на сторону врага и начал выступать с заявлениями о присоединении региона к РФ в пророссийских медиа, а украинских военнослужащих призвал сложить оружие, — сообщили в СБУ.

В Мариуполе коллаборантка занимается организацией незаконных выборов и псевдореферендума, а депутат горсовета от запрещенной партии ОПЗЖ занял должность “замглавы администрации города Мариуполя” в сфере ЖКХ.

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Кроме этого, в Луганской области подозрения получили два “чиновника” местных соцучреждений и “и.о. прокурора Новоайдарского района ЛНР”, который выносит обвинительные приговоры украинским патриотам.

Относительно всех предателей продолжается досудебное расследование по статье 111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ.

Ранее СБУ разоблачила планы РФ по псевдореферендуму в Херсонской области. Основную роль в организации и проведении мероприятия захватчики планируют отдать прокремлевской организации “Волонтеры за Россию”.