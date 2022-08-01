Гуманитарная катастрофа и неудачные попытки россиян захватить села: ситуация на Луганщине

Август, 01 в 20:39

Российские оккупанты все еще не могут захватить два свободных населенных пункта в Луганской области. В регионе ухудшается ситуация, назревает гуманитарная катастрофа.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, за сутки ситуация на фронте почти не изменилась.

– Наши защитники крепко держат линии обороны. Было несколько моментов, когда российские подразделения заходили в Белогоровку. Но, по состоянию на сегодняшний день, все же остается частичка Луганщины, которая непокоренная, — отметил Гайдай.

Глава ОВА рассказал, что сейчас оккупанты активнее бросают в бой бойцов частных военных компаний. Таким образом, России не нужно отчитываться за наемников, а их мотивация — это исключительно деньги и мародерства.

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Кроме того, у россиян после четырех месяцев ожесточенной обороны ВСУ в Луганской области огромные потери как в личном составе, так и в технике. Их оттянули для перегруппировки и пополнения личного состава.

Гайдай добавил, что в Луганской области, где происходили активные боевые действия, может произойти гуманитарная катастрофа. Россияне до сих пор не могут удовлетворить простые потребности людей: вода, еда, лекарства.

– Возьмем Рубежное или Северодонецк. Эти города в отопительный сезон не смогут войти, там будет огромная проблема. Есть вода, которую берут из скважин, потому что центральное водоснабжение разрушено. Так вот, эта вода уже заражена, потому что они долгое время не забирали трупы. Тела разлагались на жаре. Сейчас люди массово отравляются, дизентерия – огромная проблема, – говорит глава ОВА.

Ранее Гайдай рассказывал, что на оккупированной части Луганской области проводятся карательные мероприятия в отношении людей с четкой проукраинской позицией, уничтожается украиноязычная литература.

Фото: Сергей Гайдай