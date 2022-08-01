Август, 01 в 17:59

Российские оккупанты признают мужество Вооруженных сил Украины и даже восхищаются бесстрашием украинской армии.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, перехваченный и обнародованный Службой безопасности Украины.

Во время этого разговора житель временно оккупированного Донецка, мобилизованный в ряды войск РФ, рассказывает матери, что украинские воины уничтожают врага “целыми батальонами” и на “раз-два”.

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– Украинская армия – это самая сильная армия во всем мире… Они даже россиян не боятся, с*ка, никого…. Это так и есть, реально, – отметил оккупант.

В ответ на возражение матери, насмотревшейся российской пропаганды, он упомянул о значительных потерях войск РФ в Украине.

– Ты потери вообще видела какие?.. Вам правду не говорят… вам сказки рассказывают, – заявил оккупант.

Судя по разговору, путинские солдаты деморализованы и способны идти в наступление только ценой огромных потерь.

– А даже если продвигается наша (армия РФ, — Ред.), это очень с большими потерями. Очень большими, очень-очень-очень! Ху*рят на раз-два, я тебе говорю. У нас полк там въе*али. Батальоны ложатся, – сообщил оккупант.

В связи с этим в СБУ напомнили, что те путинские солдаты, которые не хотят погибнуть на войне и вернуться домой в пластиковом мешке, могут сдаться в плен. Для этого существует горячая телефонная линия 2402.

Ранее СБУ публиковала перехват, согласно которому родители военных РФ советуют сыновьям ломать себе руки и ноги, чтобы они смогли выжить в полномасштабной войне против Украины.

В другом разговоре оккупант жаловался, что в Харьковской области путинские войска не способны захватить даже одно село.