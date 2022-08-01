Август, 01 в 17:04

В понимании российского диктатора Владимира Путина “победа” в войне против Украины состоит в том, чтобы полностью лишить наше государство суверенитета. И он не откажется от этой безумной цели, пока жив.

Об этом заявил в одном из интервью член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

Он отметил, что Путин потерял связь с реальностью, а потому может ни перед чем не остановиться. Диктатору нужна “победа любой ценой”.

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– В его понимании (“победа”, — Ред.), насколько я могу судить: страна, которая окончательно лишена суверенитета. В какой форме – не так важно. Это может быть объединение – Украина входит в состав РФ, может быть вроде Союзного государства с Беларусью. Это может быть даже условно суверенное государство, но кадры в котором расставляет Москва и политику которого определяет Москва. То есть сама по себе форма для Путина не имеет значения, для него имеет значение, что он должен владеть этой территорией и контролировать ее, — подчеркнул Рахманин.

Нардеп добавил, что хозяин Кремля готов был бы захватить всю территорию Украины, если бы мог. Но поскольку путинский “блицкриг” не удался, он может попытаться “одерживать победы” каким-то другим способом и в другой форме.

– Но то, что он не остановится, пока будет жив, чтобы достичь своей цели, для меня совершенно однозначно. И даже если, условно говоря, у нас будет какая-то пауза, с перемирием или без него, с фиксацией каких-то политических договоренностей или без них, это будет означать, что Путин притаился, чтобы набрать немного сил и начать снова. Он не остановится, пока его не остановят или пока он не достигнет своей цели. Второе я исключаю вообще, но с первым тоже есть проблемы. Чтобы остановить Путина, усилий одной страны мало, это должно быть общее сопротивление, — заявил Рахманин.

Комментируя действия армии оккупантов на фронте, он напомнил, что они планировали выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей сначала до конца мая, затем до конца июня, а впоследствии до конца июля. Это в Кремле планировали представить как некую “промежуточную победу”. Однако рашистам до сих пор не удалось это сделать.

Теперь же, по словам нардепа, оккупанты хотят попытаться захватить до конца лета столько территории Украины, “сколько смогут”.

– Насколько я знаю, сейчас у них есть задача минимум выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей до конца лета. А дополнительной задачей был выход на админграницы Херсонской области. Но на самом деле они больше теряют, чем приобретают в этой области, то у них следующая промежуточная идея: к концу лета они попытаются захватить столько, сколько смогут, затем провести на этих территориях псевдореферендумы. Вопрос о проведении “референдумов” совпал с единым днем голосования в РФ. 11 сентября эти “референдумы” должны пройти, и по их итогам они будут “включать” эти территории в состав РФ, то есть аннексировать, – объяснил Рахманин.

В то же время нардеп подчеркнул, что рашисты вряд ли выйдут на административные границы Херсонской области “даже при оптимистичных для них расчетах”. Кроме того, войска РФ точно не смогут захватить всю Запорожскую область.

– То, очевидно, из Херсонской и Запорожской области они придумают какую-то “таврическую губернию”, объединят туда весь оккупированный Юг, который аннексируют как отдельный субъект, не привязываясь к админграницам, — добавил Рахманин.

По данным украинской разведки, страна-агрессор РФ активно готовится к проведению псевдореферендумов на Юге Украины. Оккупанты, в частности, проводят “уточнения” так называемых списков избирателей, а также открывают “участки”.