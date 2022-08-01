ОП в ближайшее время организует телефонный разговор Зеленского и Байдена
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и советник по нацбезопасности США Джейкоб Салливан согласились с необходимостью в ближайшее время организовать разговор Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом.
Об этом говорится на сайте главы государства.
1 августа Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провели телефонный разговор с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном, советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли.
По словам Ермака, они обсудили текущую ситуацию на фронте и потребности украинской армии.
— РФ ждут большие сюрпризы, от которых будет трудно оправиться, — отметил он.
We discussed the current situation. Agreed with @JakeSullivan46 on the need to arrange a talk between @ZelenskyyUa and @POTUS soon.
Every conversation with ????????’s friends leads to new results in the fight against the enemy. Big surprises await the Russian aggressors.
— Andriy Yermak (@AndriyYermak) August 1, 2022
Также Ермак и Салливан согласились организовать в ближайшее время разговор президентов Украины и США – Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.
Недавно посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Россия намерена демонтировать Украину и “полностью стереть ее с карты мира”.