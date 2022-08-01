ОП в ближайшее время организует телефонный разговор Зеленского и Байдена

Август, 01 в 18:14

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и советник по нацбезопасности США Джейкоб Салливан согласились с необходимостью в ближайшее время организовать разговор Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом.

Об этом говорится на сайте главы государства.

1 августа Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провели телефонный разговор с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном, советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли.

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По словам Ермака, они обсудили текущую ситуацию на фронте и потребности украинской армии.

— РФ ждут большие сюрпризы, от которых будет трудно оправиться, — отметил он.

We discussed the current situation. Agreed with @JakeSullivan46 on the need to arrange a talk between @ZelenskyyUa and @POTUS soon. Every conversation with ????????’s friends leads to new results in the fight against the enemy. Big surprises await the Russian aggressors. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) August 1, 2022

Также Ермак и Салливан согласились организовать в ближайшее время разговор президентов Украины и США – Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.

Недавно посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Россия намерена демонтировать Украину и “полностью стереть ее с карты мира”.