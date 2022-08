ОП в ближайшее время организует телефонный разговор Зеленского и Байдена

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и советник по нацбезопасности США Джейкоб Салливан согласились с необходимостью в ближайшее время организовать разговор Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом.

Об этом говорится на сайте главы государства.

1 августа Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провели телефонный разговор с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном, советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли.

По словам Ермака, они обсудили текущую ситуацию на фронте и потребности украинской армии.

We discussed the current situation. Agreed with @JakeSullivan46 on the need to arrange a talk between @ZelenskyyUa and @POTUS soon.

Every conversation with ????????’s friends leads to new results in the fight against the enemy. Big surprises await the Russian aggressors.

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) August 1, 2022