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Факты / Украина

ОП в ближайшее время организует телефонный разговор Зеленского и Байдена

Ольга Тетеріна, редактор ленты
офіс президента
Фото: Офис президента

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и советник по нацбезопасности США Джейкоб Салливан согласились с необходимостью в ближайшее время организовать разговор Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом.

Об этом говорится на сайте главы государства.

1 августа Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провели телефонный разговор с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном, советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли.

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По словам Ермака, они обсудили текущую ситуацию на фронте и потребности украинской армии.

— РФ ждут большие сюрпризы, от которых будет трудно оправиться, — отметил он.

Также Ермак и Салливан согласились организовать в ближайшее время разговор президентов Украины и США – Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.

Недавно посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Россия намерена демонтировать Украину и “полностью стереть ее с карты мира”.

Источник: Офис президента
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