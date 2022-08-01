Август, 01 в 16:07

До конца этого лета станет понятно, какой характер в дальнейшем будет иметь полномасштабная война в Украине: будет ли она затяжной, или же украинской армии удастся перехватить инициативу и развить наступление.

Такое мнение выразил в одном из интервью член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин (фракция Голос).

По его словам, именно сейчас определяется, какая из армий больше устала во время военных действий и у кого больше ресурсов.

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Нардеп напомнил, что у РФ достаточно большой военный ресурс. И хотя Москва не решается на открытую мобилизацию российского населения, однако агрессор способен поддерживать группировку войск в 200 тыс., имеет достаточный запас оружия и боеприпасов.

В то же время Рахманин отметил, что российские оккупанты выдыхаются, темп наступления войск РФ замедляется, и они уже достаточно долго не могут продвинуться ни на одном из направлений на фронте.

– В то же время украинские Вооруженные силы не имеют достаточного ресурса, чтобы обеспечить полномасштабную, эффективную, убедительную наступательную операцию. Поэтому сейчас, когда идут эти позиционные бои, когда подавляющее большинство времени уходит на маневры и контрбатарейную борьбу, сейчас и будет определяться, у кого останется больше ресурсов, чтобы попытаться захватить инициативу. На сегодняшний день ни одна из сторон инициативой не владеет, — объяснил нардеп.

Он уточнил, что сегодня происходят позиционные бои, когда “из рук в руки” переходят определенные населенные пункты в южных регионах Украины и в Харьковской области.

– Но сегодня нельзя говорить, что какая-то из сторон владеет инициативой. И направления главного удара тоже нет. В течение ближайших недель, до конца лета, должно определиться, какой характер будет иметь война в дальнейшем: или какая-то из сторон перехватит инициативу и будет ее развивать, или мы будем говорить о затяжной войне, которая может длиться даже годами, — подчеркнул Рахманин.

Нардеп добавил, что общая ситуация на фронте станет понятна осенью. В частности, сейчас ожидается активное контрнаступление Вооруженных сил Украины на юге. Оно будет зависеть от того, насколько наши военные смогут отрезать группировку оккупантов в Херсонской области от коммуникаций по руслу Днепра и уничтожить их склады.

По мнению народного избранника, ВСУ, скорее всего, будут продолжать нынешнюю тактику: речь идет о подрыве мостов, перерезании коммуникаций врага, чтобы по возможности брать группировки войск РФ в окружение, уничтожать их, заставлять отступать или сдаваться в плен.

В то же время РФ сейчас формирует новый армейский корпус резерва численностью около 15 тыс. человек. Эту группировку агрессор хочет создать до середины августа. По словам депутата, этого количества путинских солдат будет достаточно для удара “на каком-нибудь локальном участке”.

– Сейчас со всей РФ с баз хранения туда свозится техника, артиллерийские системы и тому подобное. От того, насколько быстро им удастся сформировать этот корпус и насколько эффективным будет это усиление в зоне боевых действий, во многом и будет зависеть, какой характер будет носить война дальше. В сентябре мы в этом убедимся окончательно, – заявил Рахманин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что до конца 2022 года можно завершить военные действия на территории нашего государства (“военную часть войны”). Это, в частности, зависит от поставок оружия странами-партнерами. А финальной стадией войны, по словам главы государства, будут переговоры с РФ.