Август, 01 в 16:42

Сценарий эффективной контроперации Украины в войне против России базируется на трех основных условиях.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, условиями успешного противодействия российскому вторжению являются три “Д”:

Деморализация – ликвидация ключевых коллаборантов на оккупированных территориях.

Дефрагментация – удары по складам, базам горючего, оперативным штабам.

Депопуляция – максимальные потери врага в живой силе.

Сценарій ефективної контр-операції базується на трьох «Д»:

1. Деморалізація – ліквідація ключових колаборантів на окупованих територіях.

2. Дефрагментація – удари по складах, базах пального, оперативних штабах.

3. Депопуляція – максимальні втрати ворога в живій силі. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 1, 2022

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Ранее Подоляк назвал пять целей украинского контрнаступления. Он отметил, что результатом войны с РФ должен стать не просто разгром российской армии, но и максимальная интернациональная изоляция кремлевского режима.

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