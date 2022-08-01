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Факты / Украина

Подоляк назвал три главных условия успешной контроперации ВСУ

Валентина Чорна, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Сценарий эффективной контроперации Украины в войне против России базируется на трех основных условиях.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, условиями успешного противодействия российскому вторжению являются три “Д”:

  • Деморализация – ликвидация ключевых коллаборантов на оккупированных территориях.
  • Дефрагментация – удары по складам, базам горючего, оперативным штабам.
  • Депопуляция – максимальные потери врага в живой силе.

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Ранее Подоляк назвал пять целей украинского контрнаступления. Он отметил, что результатом войны с РФ должен стать не просто разгром российской армии, но и максимальная интернациональная изоляция кремлевского режима.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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