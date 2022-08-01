Подоляк назвал три главных условия успешной контроперации ВСУ
Сценарий эффективной контроперации Украины в войне против России базируется на трех основных условиях.
По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, условиями успешного противодействия российскому вторжению являются три “Д”:
- Деморализация – ликвидация ключевых коллаборантов на оккупированных территориях.
- Дефрагментация – удары по складам, базам горючего, оперативным штабам.
- Депопуляция – максимальные потери врага в живой силе.
Сценарій ефективної контр-операції базується на трьох «Д»:
1. Деморалізація – ліквідація ключових колаборантів на окупованих територіях.
2. Дефрагментація – удари по складах, базах пального, оперативних штабах.
3. Депопуляція – максимальні втрати ворога в живій силі.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 1, 2022
Ранее Подоляк назвал пять целей украинского контрнаступления. Он отметил, что результатом войны с РФ должен стать не просто разгром российской армии, но и максимальная интернациональная изоляция кремлевского режима.
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