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Факты / Украина

Сначала уничтожение оккупантов, потом – дипломатия: Данилов жестко ответил на российский нарратив

Анастасия Гевко, редактор ленты
Сначала уничтожение оккупантов, потом – дипломатия: Данилов жестко ответил на российский нарратив
Фото: Офис президента

Секретарь СНБО Алексей Данилов жестко ответил на заявления о том, что Украина якобы не сможет вернуть захваченные территории военным путем и должна срочно сесть за стол переговоров с оккупантами, чтобы завершить войну с помощью дипломатии.

Так, Данилов отметил у себя в Twitter, что это – пример опасного российского нарратива, который с удовольствием подхватывают “полезные идиоты” главы Кремля Владимира Путина на Западе.

– Это заблуждение! Можем и сделаем. Сначала – уничтожение оккупантов, потом – дипломатия. Единственный язык, который понимают рашисты, – подчеркнул Алексей Данилов.

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