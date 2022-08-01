Август, 01 в 16:17

Секретарь СНБО Алексей Данилов жестко ответил на заявления о том, что Украина якобы не сможет вернуть захваченные территории военным путем и должна срочно сесть за стол переговоров с оккупантами, чтобы завершить войну с помощью дипломатии.

Так, Данилов отметил у себя в Twitter, что это – пример опасного российского нарратива, который с удовольствием подхватывают “полезные идиоты” главы Кремля Владимира Путина на Западе.

– Это заблуждение! Можем и сделаем. Сначала – уничтожение оккупантов, потом – дипломатия. Единственный язык, который понимают рашисты, – подчеркнул Алексей Данилов.