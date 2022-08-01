Август, 01 в 16:43

В Николаеве 1 августа прогремели взрывы.

Об этом сообщили местные жители. В 16.34 в городе и области объявили воздушную тревогу. Людей призывают находиться в укрытиях.

В то же время, официальной информации о взрывах в Николаеве пока нет.

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Напомним, что в ночь на 1 августа россияне снова ударили по Николаеву. Ракета попала в травмпункт одной из больниц — здание частично разрушено. От ударной волны и обломков в соседних отделениях вылетели окна.

Также начался пожар на территории медицинского диспансера, сгорел склад с медицинскими препаратами и продовольствием. Пострадали и частные дома рядом. Три человека получили ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 159-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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