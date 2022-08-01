Август, 01 в 19:36

Украинские защитники отбили вражеские штурмы в районе Марьинки и обезвредили разведывательные группы противника вблизи Мазановки и Яковлевки.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в вечерней сводке.

– Украинские воины свели на нет все попытки оккупантов продвинуться в направлении Марьинки. Враг с целью выявления наших войск и корректировки огня вел воздушную разведку. Продолжает перегруппировку, пытаясь усилить свои войска на юге Украины, — отметили в Генштабе.

На Бахмутском направлении оккупанты пытались штурмовыми действиями улучшить тактическое положение в районах Соледара, Вершины и Бахмута, но безуспешно.

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В районе Яковлевки враг пытался вести разведку силами разведывательной группы. ВСУ обнаружили оккупантов и нанесли им потери, остатки группы сбежали.

Кроме того, на Славянском направлении Силы обороны также обнаружили и обезвредили разведывательную группу противника.

На Авдеевском направлении войска РФ наступали в направлениях Авдеевки и Песков. Неудачно, но боевые действия продолжаются.

В южных областях враг пытается силами инженерных подразделений восстановить разрушенные и поврежденные мосты и переправы через Днепр.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 159-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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