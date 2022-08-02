“Дорогу жизни” затопило: из-за непогоды эвакуироваться в Запорожье невозможно
Из-за дождливой погоды в селе Каменское размыло грунтовую дорогу, проехать на Запорожье невозможно.
— После вчерашнего сильного и продолжительного дождя, который прошел в районе, проехать на Запорожье по объездной дороге возле Каменского физически невозможно, — написал городской глава Энергодара Дмитрий Орлов.
Кроме того, Орлов отметил, что на ближайшие несколько дней возможности эвакуироваться через Васильевку нет.
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— Дорога размыта и станет ловушкой для легкового транспорта, — заявил он.
Напомним, что обязательная эвакуация из Донецкой области уже началась. Первый поезд прибыл утром 2 августа в Кропивницкий.
Источник: Дмитрий Орлов
Фото: скрин с видео