Август, 02 в 14:00

На 160-е сутки полномасштабной войны российские военные основные усилия сосредотачивают на наступлении на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 02.08.2022

На Волынском и Полесском направлениях положение и состав подразделений Вооруженных сил Беларуси не изменились.

На Северском направлении враг обстрелял район села Михальчина Слобода в Черниговской области.

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Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, россияне периодически разведывают позиции Сил обороны в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении оккупанты из ствольной и реактивной артиллерии обстреляли районы Харькова, Чугуева, Протопоповки, Гусаровки, Черкасских Тишков, Петровки и Ртищевки, а авиаудар нанесли возле Верхнего Салтова.

Огневым поражением Вооруженные силы Украины вынудили отойти отдельные подразделения РФ, которые попытались выдвинуться в районах населенных пунктов Байрак и Дементиевка.

Под вражеским огнем находились районы недалеко от Курульков, Грушевахи, Чепеля, Карнауховки, Долины и Барвенково на Славянском направлении.

Авиационный удар нанесен вблизи Дибровного.

На Краматорском направлении из танков и артиллерии россияне обстреляли районы Серебрянки, Северска, Звановки и Донецкого, авиацию оккупанты применили для ударов возле Серебрянки.

Штурмовые действия недалеко от Ивано-Дарьевки для РФ не увенчались успехом.

Под вражеским огнем находилась военная и гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Кодема, Семигорье, Травневое и Зайцево на Бахмутском направлении.

Авиаудары пришлись неподалеку от Соледара, Яковлевки, Семигорья, Покровского и Белогоровки.

Штурмы армии РФ в районах Яковлевки, Вершины, Кодемы и Травневого украинские военные отбили.

Бои в районах Бахмута и Зайцево продолжаются.

На Авдеевском направлении фиксировались обстрелы недалеко от Авдеевки, Нетайлово и Нью-Йорка.

Авиацию враг привлекал вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и Красногоровки.

Штурмовые действия россиян в районе Авдеевки провалились, после чего оккупанты отошли. Продолжаются бои вблизи Песков.

На Новопавловском и Запорожском направлении российские захватчики обстреливали районы населенных пунктов Марьинка, Константиновка, Новоселка, Павловка, Чаривное и Малая Токмачка.

Пыталась РФ выдвинуть разведывательную группу у Новополя. Однако Вооруженные силы Украины ее обнаружили и, нанеся огневое поражение, обезвредили.

На Южнобужском направлении враг основные усилия сосредотачивает на недопущении продвижения украинских войск.

Систематически под обстрелами находятся районы Николаева, Трудолюбовки, Токарево, Тополиного, Князевки, Осокоровки, Апостолового, Ивановки, Посад-Покровского, Новогригоровки, Кобзарцев, Широкого и Андреевки.

Отошли оккупанты после неудачного штурма в районе Трудолюбовки.

Потери РФ на 2 августа 2022

личного состава – около 41 170 (+140),

танков ‒ 1 768,

боевых бронированных машин – 4 014 (+3),

артиллерийских систем – 936 (+4),

реактивных систем залпового огня – 259,

средств противовоздушной обороны – 117,

самолетов – 223,

вертолетов – 191 (+1)

беспилотников оперативно-тактического уровня – 739 (+3),

крылатых ракет – 174,

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 914 (+2),

специальной техники – 82.

Полномасштабная война в Украине длится уже 160-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.