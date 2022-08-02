Август, 02 в 13:26

В Херсонской области Вооруженные Силы Украины освободили от российских захватчиков уже 53 населенных пункта.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил временно исполняющий обязанности главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий.

— На сегодняшний день официально уже подтверждены 53 населенных пункта, которые освобождены. Мы предоставляем эту информацию только когда она согласована с Генеральным штабом. Потому что до полного освобождения военные проводят еще определенные действия по разминированию, – сказал он.

Бутрий отметил, что практически вся деоккупированная территория подвергается постоянному обстрелу.

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Оккупанты обстреливают жилые дома, объекты инфраструктуры, школы, поэтому ситуация в этих селах является критической. В ОВА не рекомендуют жителям возвращаться до полного освобождения Херсонской области.

– Конечно, людям мы не рекомендуем возвращаться, потому что они подвергают свою жизнь серьезной опасности, – добавил Бутрий.

Ранее в ОК Юг заявил, что перспективу освобождения Херсона для россиян можно сравнить с потерей Москвы.

В частности, события на Юге Украины развиваются динамично, у россиян возникли логистические проблемы из-за действий ВСУ, которые продолжают держать транспортные пути под огневым контролем.