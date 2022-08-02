На второй саммит Крымской платформы пригласили уже более 40 участников – Офис президента

Август, 02 в 17:02

На второй саммит Крымской платформы, который пройдет в онлайн-формате 23 августа, уже зарегистрировались 48 участников.

Среди них представители стран Азии, Латинской Америки и Африки. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

— Приглашены не только действующие участники Крымской платформы. На сегодняшний день у нас есть 48 участников, а также представителей государств Азии, Латинской Америки и Африки. Украинская сторона работает над тем, чтобы как можно больше лидеров приняли участие в саммите Крымской платформы 23 августа, — отметил он.

Игорь Жовква добавил, что в октябре этого года планируют провести саммит Крымской платформы в формате парламентского измерения с участием спикеров парламентов иностранных государств.

Сейчас смотрят

Мероприятие будет проводиться офлайн в одном из государств-партнеров Украины. Над этим уже работают.

23 августа в Киеве прошел первый саммит Крымской платформы. Это новая площадка, созданная по инициативе Украины. Ее главная цель – добиться деоккупации Крыма.

Участие в Крымской платформе приняли представители более 40 стран. По итогам саммита они подписали общую декларацию.

Она четко фиксирует непризнание незаконной аннексии Крыма Россией и обязательства стран-подписантов рассмотреть дополнительные ограничительные санкции против РФ в случае дальнейшей агрессии.