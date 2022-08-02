Август, 02 в 0:21

В Харьковской области россияне пытаются наступать от Балаклеи на Пришиб. ВСУ удалось отбить вражеские атаки в направлении Барвенково.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE.

По его словам, в районе Северска войска РФ пытаются наступать на Серебрянку и продолжают безуспешные попытки взять Григоровку.

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В то же время севернее Горловки россияне пытаются наступать на Семигорье с целью взять Бахмут в полуокружение и заставить украинских защитников отойти.

— Но мне эти перспективы представляются сомнительными, — сказал Арестович.

Также оккупанты продвинулись на несколько сотен метров в районе Песков на Авдеевском направлении, а ВСУ немного продвинулись в районе Угледара.

Напомним, что в Генштабе сообщалось, что на Авдеевском направлении войска РФ наступали в направлениях Авдеевки и Песков. Но их попытки были неудачными, боевые действия продолжаются. Детальнее о ситуации на фронте по состоянию на 1 августа — в материале Фактов ICTV.