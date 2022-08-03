Август, 02 в 23:23

На южных направлениях обороны украинские защитники ежедневно уничтожают около трех-четырех тыловых объектов врага.

Об этом в эфире Фейгин Live рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

– Юг, Херсонщина: там наши средства продолжают “отрабатывать” тыловое обеспечение российских войск. В первую очередь склады с боеприпасами, техникой, места концентрации личного состава, топлива, командные пункты. Несколько накрытий в сутки – это норма. Три-четыре накрытия – это стандартная ситуация, – сказал советник руководителя ОПУ.

Алексей Арестович добавил, что по новым данным, в результате удара по вражескому эшелону в Бриловке были ликвидированы 80 оккупантов и более 300 раненых.

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— Но по реальным подсчетам цифры гораздо больше, потому что эшелон — 40 вагонов — уничтожен фактически полностью. Кроме того, кроме прибывшего эшелона были еще войска на месте развернуты. Их тоже накрыло, – сказал он.

Советник главы Офиса президента отметил, что при этом российское военное руководство продолжает перекидывать силы на Херсонское направление.

Ранее о ракетном ударе вблизи Бриловки рассказал Антон Геращенко, советник министра внутренних дел. По его словам, ВСУ нанесли удары с ракетных систем HIMARS.

Впоследствии стало известно, что были уничтожены по меньшей мере 52 оккупанта, четыре танка, три САУ, а также восемь единиц бронированной и автомобильной техники.