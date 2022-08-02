Следующие месяцы будут решающими для ВСУ на поле боя – Ермак

Август, 02 в 13:25

Следующие несколько месяцев будут решающими для украинских войск на поле битвы. Но Украина никогда не пойдет на уступки России.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

– В этой войне мы никогда не пойдем на уступки с точки зрения своей независимости, территориальной целостности и суверенитета, – подчеркнул он.

Андрей Ермак добавил, что украинские войска активизируют контрнаступление на Юге, главная цель которого – отвоевать всю захваченную Россией территорию.

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По его мнению, затяжная война даст преимущество российским войскам. Поэтому, если бои будут продолжаться до зимы, украинским войскам будет все сложнее отвоевать свою территорию.

Андрей Ермак отметил, что все обсуждения направлены на то, чтобы принять все возможные меры и достичь перелома в ходе боевых действий.

Также глава Офиса президента призвал США и западных союзников ввести новые санкции против России. Он подчеркнул, что РФ продолжает использовать экспорт энергоносителей как рычаг для устранения санкций.

Источник: NHK