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Факты / Украина

Следующие месяцы будут решающими для ВСУ на поле боя – Ермак

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Следующие месяцы будут решающими для ВСУ на поле боя – Ермак
Фото: Офис президента

Следующие несколько месяцев будут решающими для украинских войск на поле битвы. Но Украина никогда не пойдет на уступки России.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

– В этой войне мы никогда не пойдем на уступки с точки зрения своей независимости, территориальной целостности и суверенитета, – подчеркнул он.

Андрей Ермак добавил, что украинские войска активизируют контрнаступление на Юге, главная цель которого – отвоевать всю захваченную Россией территорию.

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По его мнению, затяжная война даст преимущество российским войскам. Поэтому, если бои будут продолжаться до зимы, украинским войскам будет все сложнее отвоевать свою территорию.

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Андрей Ермак отметил, что все обсуждения направлены на то, чтобы принять все возможные меры и достичь перелома в ходе боевых действий.

Также глава Офиса президента призвал США и западных союзников ввести новые санкции против России. Он подчеркнул, что РФ продолжает использовать экспорт энергоносителей как рычаг для устранения санкций.

Источник: NHK

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