О, фосфор полетел: россияне используют в Украине запрещенные боеприпасы

Август, 02 в 16:19

Российские захватчики используют в войне против Украины фосфорные боеприпасы, которые запускают из Градов.

В этом признался оккупант своему отцу. Соответствующий перехват разговора обнародовало Главное управление разведки.

– О, фосфор полетел. Просто комбат разозлился и решил их (украинских военных, – Ред.) залить конкретно, – говорит российский военный.

В то же время отец напоминает оккупанту, что использование фосфорных боеприпасов запрещено Женевской конвенцией. Но в ответ ему захватчик только говорит:

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— Папа, ты знаешь, сколько здесь всего используют, что запрещено в принципе.

Недавно СБУ также обнародовала запись перехваченного разговора, где российский солдат признался, что оккупационная армия продолжает активно применять фосфорные и кассетные боеприпасы, которые запрещены.

В СБУ системно фиксируют нарушение оккупантами законов и обычаев войны. По этой статье ведомство уже открыло более 7 тыс. производств.