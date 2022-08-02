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Факты / Украина

О, фосфор полетел: россияне используют в Украине запрещенные боеприпасы

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
О, фосфор полетел: россияне используют в Украине запрещенные боеприпасы
Фото: Depositphotos

Российские захватчики используют в войне против Украины фосфорные боеприпасы, которые запускают из Градов.

В этом признался оккупант своему отцу. Соответствующий перехват разговора обнародовало Главное управление разведки.

– О, фосфор полетел. Просто комбат разозлился и решил их (украинских военных, – Ред.) залить конкретно, – говорит российский военный.

В то же время отец напоминает оккупанту, что использование фосфорных боеприпасов запрещено Женевской конвенцией. Но в ответ ему захватчик только говорит:

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— Папа, ты знаешь, сколько здесь всего используют, что запрещено в принципе.

Недавно СБУ также обнародовала запись перехваченного разговора, где российский солдат признался, что оккупационная армия продолжает активно применять фосфорные и кассетные боеприпасы, которые запрещены.

В СБУ системно фиксируют нарушение оккупантами законов и обычаев войны. По этой статье ведомство уже открыло более 7 тыс. производств.

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