ПВО сбила 7 из 8 крылатых ракет, которые РФ выпустила из Каспийского моря

Август, 02 в 20:11

Во вторник, 2 августа, силы противовоздушной обороны сбили 7 из 8 крылатых ракет типа Х-101 (Х-555), которые РФ выпустила из района Каспийского моря.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

— В общей сложности по территории Украины было выпущено восемь крылатых ракет типа Х-101 (Х-555) в направлении центральных, южных и западных областей Украины. Семь из восьми ракет были сбиты противовоздушной обороной Воздушных сил ВС Украины. Шесть ракет ликвидировали зенитные ракетные войска, и одна сбита истребителем авиации Воздушных сил, — говорится в сообщении.

К сожалению, есть одно попадание на Львовщине – поражен зенитный ракетный комплекс. Ущерб и пострадавшие уточняются.

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 160-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.