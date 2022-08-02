ПВО сбила 7 из 8 крылатых ракет, которые РФ выпустила из Каспийского моря
Во вторник, 2 августа, силы противовоздушной обороны сбили 7 из 8 крылатых ракет типа Х-101 (Х-555), которые РФ выпустила из района Каспийского моря.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
— В общей сложности по территории Украины было выпущено восемь крылатых ракет типа Х-101 (Х-555) в направлении центральных, южных и западных областей Украины. Семь из восьми ракет были сбиты противовоздушной обороной Воздушных сил ВС Украины. Шесть ракет ликвидировали зенитные ракетные войска, и одна сбита истребителем авиации Воздушных сил, — говорится в сообщении.
К сожалению, есть одно попадание на Львовщине – поражен зенитный ракетный комплекс. Ущерб и пострадавшие уточняются.
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