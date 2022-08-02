Август, 02 в 10:08

Российские войска не будут выдвигаться в сторону Запорожья, ведь с этого направления оккупанты, наоборот, забирают свои войска.

Тем временем в районе Кривого Рога группировка войск РФ усиливается, но, что они могут сделать, будет видно впоследствии. Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

– После нашего удара в районе городов Пологи и Токмак враг отошел из двух населенных пунктов. У захватчиков там было более 40 раненых. Сейчас остались только блокпосты и около 100 военных. Плюс оттуда снимают часть войск, которые перебрасывают на Юг. В районе Кривого Рога группировка усиливается, но посмотрим, что она может сделать без логистики и обеспечения. Вряд ли оккупанты пойдут на Кривой Рог. РФ, скорее всего, больше интересует побережье, – объяснил эксперт.

Олег Жданов предположил, что оккупанты могут попытаться прорваться в Вознесенск, поскольку им нужно перейти Южный Буг, чтобы продолжить наступление и отрезать Украину от Черного моря и выйти до Приднестровья. Это – их стратегическая задача.

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Но эксперт убежден, что с группировкой 15 тыс. идти на Вознесенск – это нереально. Ведь сейчас не февраль и торжественного марша уже не получится. Там украинские войска достаточно сильны.