СБУ ликвидировала в Украине миллионную ботоферму одной из политсил

Август, 02 в 14:36

Служба безопасности Украины ликвидировала миллионную ботоферму, которая расшатывала обстановку в Украине и пыталась дискредитировать руководство нашего государства по заказу одной из политсил.

Злоумышленники массово распространяли через интернет дезинформацию, в частности, о работе высшего военно-политического руководства страны.

Пропагандистские “мощности” этой ботофермы использовали и представители российских спецслужб. В частности, через ботов они распространяли фейковые новости о ситуациях с фронтов и проводили другие информационные диверсии.

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Среди последних таких “операций” было распространение информации о якобы конфликте между руководством ОП и главнокомандующим ВСУ, а также проведение кампании по дискредитации первой леди.

Чтобы разогнать этот контент, было задействовано более 1 млн собственных ботов, а также многочисленные группы в соцсетях с аудиторией почти 400 тыс. пользователей.

СБУ удалось разоблачить руководителя преступной группировки. Им оказался гражданин РФ, проживавший в Киеве, который позиционировал себя как политический эксперт.

По данным следствия, он организовал информационно-подрывную деятельность по заказу одной из отечественных политсил. Для координации преступных действий был на связи с действующим народным депутатом, который входит в близкое окружение бывшего руководства нашего государства.

Также СБУ установила, что российский политтехнолог создал специальное программное обеспечение. С его помощью участники группы управляли в автоматическом режиме неограниченным количеством анонимных аккаунтов в наиболее популярных соцсетях.

Для маскировки противоправной деятельности злоумышленники обустроили соответствующее оборудование в разных городах – Киеве, Харькове и Виннице.

Кроме того, так называемый политэксперт не раз обнародовал деструктивную пропаганду от своего имени, лично выступая на медиа-ресурсах, подконтрольных его кураторам.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ киберспециалисты СБУ нейтрализовали более 1,2 тыс. вражеских кибератак на государственные органы и стратегически важные объекты критической инфраструктуры.