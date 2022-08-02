Украина за время войны не потеряла ни одного HIMARS — ОК Юг

Август, 02 в 14:30

Украина не потеряла ни одной переданной из США системы HIMARS. Таким образом, наша страна использует системы HIMARS довольно эффективно.

Об этом заявил командующий оперативного командования Юг генерал-майор Андрей Ковальчук.

— У нас еще не было потерь ни в одной из систем HIMARS. Это демонстрирует, насколько хорошо и быстро мы научились ими пользоваться, — сообщил командующий.

Ковальчук подчеркнул, что каждая ракета HIMARS попадает в намеченную цель.

Сейчас смотрят

— Каждая ракета уничтожает мост или склад боеприпасов. Наши союзники также увидели огромную экономическую эффективность в том, как мы используем ракеты. Каждая выпущенная ракета уничтожает гораздо больше своей стоимости российской технике или боеприпасах, — говорит он.

Генерал отметил, что украинские военные бьют системами HIMARS гораздо эффективнее, чем сражаются россияне, которые атакуют ракетами стоимостью в миллионы долларов ради “незначительной выгоды”.

Напомним, что в Украину прибыли еще четыре системы M142 HIMARS, которые входят в новый пакет военной помощи, недавно утвержденный США.

Источник: Tablet magazine