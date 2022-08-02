Август, 02 в 14:25

Во вторник, 2 августа, в Украину с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Польши и действующий глава ОБСЕ Збигнев Рау.

Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

— Вместе побывали в городе Буча – в храме Святого Апостола Андрея Первозванного, и возложили цветы к памятному знаку на месте массового захоронения. Также посетили модульный городок, переданный общественностью Польши для людей, которые из-за боевых действий остались без домов, — написал Кулеба.

Збигнев Рау подчеркнул, что, несмотря на российский обструкционизм, Польша решительно настроена обеспечить деятельность и помощь ОБСЕ Украине.

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Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что именно благодаря героическому сопротивлению украинцев его страна сейчас в безопасности.

Он отметил, что Украина защищает и Польшу, и Германию, а Россия представляет угрозу всей Европе.

Фото: Алексей Кулеба