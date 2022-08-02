Август, 02 в 15:22

Первое судно, перевозящее украинское зерно, по состоянию на 2 августа успешно прошло коридор.

Об этом сообщил спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, к вечеру украинское зерно должно прибыть в Стамбул для инспекции.

— Первое судно, которое вчера, 1 августа, покинуло Одесский порт в рамках Зерновой сделки — успешно прошло коридор и уже около 21.00 должно прибыть в Стамбул, где будет проинспектировано и отправлено дальше, — отметил Братчук.

Он добавил, что отслеживать движение судна Razoni можно по ссылке.

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В то же время в Турции предполагают, что зерно прибудет в Стамбул ночью 3 августа. Об этом рассказал Координатор совместного координационного центра помощник генерального директора Директората безопасности и обороны Министерства национальной обороны Турции Озгур Озджан Алтунбулак.

Он также говорит, что все, что связано с транспортировкой украинского зерна, согласовано в Координационном центре. Речь идет как о маршруте движения судна, так и о самом гуманитарном коридоре.

После того как делегации, в которые входят представители Турции, РФ, Украины и ООН, проведут проверку, судно двинется дальше. Сейчас идет подготовка судов, которые могли бы экспортировать продукцию из трех портов Украины.

Напомним, что утром 1 августа из порта города Одесса вышло первое грузовое судно с украинским продовольствием.

Фото: Александр Кубраков