Август, 02 в 12:35

Контрразведчики СБУ задержали местного жителя, который по собственной инициативе собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях ВСУ и объектах критической инфраструктуры в Николаеве.

Эти данные использовались спецслужбами и армией РФ для нанесения ракетных и артиллерийских ударов по военным и гражданским объектам города. В результате его действий было уничтожено несколько таких построек.

При обыске, проведенному по месту жительства предателя, найдены и изъяты средства фиксации и распространения указанной информации. Среди вещей найдена карта Украины, конституция РФ и телефон с соответствующими переписками.

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В настоящее время корректировщику сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ему грозит лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.

СБУ продолжает контрразведывательные меры по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Изъяли Конституцию РФ: СБУ задержала корректировщика вражеских ракет по Николаеву / 4 фотографии

Источник: СБУ

Фото: СБУ