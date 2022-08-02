Если бы не героическое сопротивление Украины, то вся Европа оказалась бы под угрозой — Дуда

Август, 02 в 13:34

Сейчас Украина защищает Польшу и Германию, а Россия представляет угрозу для всей Европы.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

— Сегодня Украина защищает Польшу, Европу, включая Германию. Если героическое сопротивление Украины не сможет противостоять имперским планам Путина, Польша и страны Балтии окажутся под прямой угрозой дальнейшего расширения российской сферы влияния на Центральную Европу, – говорит Дуда.

Он вспомнил об “идеях великой России, означающих покорение других народов”.

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По его мнению, это не только идеи президента РФ, они пронизывают значительную часть российского общества.

– Благодаря Украине сегодня эта опасность контролируемая. Но я думаю, что в будущем, к сожалению, эта опасность станет актуальной. Единственное, что мы можем сделать, это усилить собственную безопасность, – говорит президент Польши.

Он добавил, что Украина демонстрирует, что можно сделать с хорошим оружием.

Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung