Август, 02 в 13:20

Президент Владимир Зеленский изменил правила службы в Вооруженных силах Украины для иностранцев и лиц без гражданства.

Речь идет об указе №545 от 1 августа, обнародованном на сайте главы государства. Им президент внес изменения в утвержденное в 2016 году Положение о прохождении военной службы в ВСУ иностранцами и лицами без гражданства ( №248).

Изменения, в частности, касаются продления контракта на службу в ВСУ, присвоения воинских званий, отпусков, отстранения от должности в случае уголовного производства.

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Продление контракта

Теперь иностранцы, которые служат в украинской армии, получат возможность продлевать свой контракт на срок до 10 лет (до сих пор было на срок от 3 до 5 лет).

– Во время действия особого периода для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен сроком от 1 до 10 лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе, — отмечается в тексте указа.

Присвоение воинских званий

Кроме того, внесено уточнение по досрочному присвоению очередного воинского звания.

– Очередное воинское звание может быть присвоено досрочно в порядке поощрения один раз за весь срок воинской службы не ранее истечения половины установленного срока выслуги в предыдущем воинском звании, – говорится в указе.

Воинское звание смогут присваивать посмертно военнослужащим, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Изменены сроки выслуги в воинском звании для лиц сержантского и старшинского состава:

• младшего сержанта – 1 год вместо 6 месяцев;

• сержанта – 2 года вместо 1 года;

• старшего сержанта, главного сержанта, штаб-сержанта, мастер-сержанта, старшего мастер-сержанта (главного старшины, главного корабельного старшины, штаб-старшины, мастер-старшины, старшего мастер-старшины) – 3 года.

Отстранение от должности

Своим указом Зеленский изменил порядок отстранения иностранцев от должности в ВСУ в случае уголовного производства.

Теперь эта процедура будет осуществляться согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины “на срок не больше двух месяцев”. Раньше срок отстранения не указывался.

В случае необходимости срок отстранения может быть продлен.

Ежегодные отпуска

Президент внес уточнение, согласно которому продолжительность ежегодного отпуска для военных без украинского гражданства не будет включать время, необходимое для проезда в пределах Украины к месту отпуска и обратно, “но не более двух суток в один конец”.

Такие военные имеют право на ежегодный основной отпуск с сохранением денежного, материального обеспечения и оказанием помощи на оздоровление. Продолжительность ежегодного отпуска не изменилась и составляет:

для военнослужащих, имеющих выслугу до 10 лет – 30 календарных дней;

от 10 до 15 лет – 35 календарных дней;

от 15 до 20 лет – 40 календарных дней;

более 20 календарных лет – 45 календарных дней.

Праздничные и нерабочие дни при определении продолжительности отпуска не учитываются.

Отзыв военных из ежегодных отпусков будет разрешаться в случае объявления мобилизации, введения военного или чрезвычайного положения в Украине или в отдельных ее местностях, а в других случаях – по решению министра обороны Украины, его заместителей, а также главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Ранее отзыв из отпуска также разрешался по решению руководителей центральных органов исполнительной власти, их заместителей и по решению командующих соответствующих военных формирований.