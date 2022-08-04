Август, 03 в 22:55

Современные конфликты в разных регионах мира вызваны неэффективностью глобальной архитектуры безопасности.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 3 августа.

— На днях в нашем информационном пространстве и в соцсетях очень много сообщений о конфликтных ситуациях и угрозах, которые появляются в других географиях. Сначала – Балканы, потом – Тайвань, теперь может быть Кавказ… Все эти ситуации кажутся разными, хотя их объединяет один фактор, а именно: глобальная архитектура безопасности не сработала. Если бы сработала, не было бы всей этой конфликтности, – сказал он.

Президент подчеркнул, что это то, на что Украина обращает внимание не только с начала полномасштабного вторжения РФ, но и с 2014 года, когда Россия проигнорировала международное право.

Сейчас смотрят

– 2014 год стал поворотным моментом. Тогда в совершенно очевидных ситуациях – с Крымом, с Донбассом, со сбитым малайзийским Боингом – Россия избежала немедленной и ощутимой ответственности, сохранила бизнес-политические связи с миром. Теперь многие в глобальных отношениях верят, что и им это удастся. Вот почему украинцы сейчас делают очень важное дело для всех в мире, – пояснил он.

Владимир Зеленский отметил, что украинский народ объединил свободный мир не просто вокруг борьбы за свободу, а вокруг понимания, насколько хрупка современная свобода.

— Свобода каждого народа — в Европе и других частях света. Эту хрупкость можно защитить только совместными действиями, и, чтобы это работало в долгосрочной перспективе, должна быть эффективная архитектура глобальной безопасности, которая гарантирует, что ни одно государство больше никогда не сможет прибегать к террору против другого государства, — сказал он.

Владимир Зеленский добавил, что Украина работает над этими изменениями на системном уровне.

Президент подчеркнул, что о безопасности, в том числе Украины, должны слышать все страны мира, особенно в странах Азии, Африки, Тихоокеанских государствах и странах Латинской Америки.