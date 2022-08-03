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Факты / Украина

Карта боевых действий на 03.08.2022 – ситуация на фронте

Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 03.08.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ

Российская армия провела безуспешные наступления северо-восточнее и северо-западнее Харькова. Также пыталась штурмовать северо-западнее Славянска и восточнее Северска.

Карта боевых действий в Украине на 03.08.2022

ISW

Российский враг пытался штурмовать наши подразделения в направлении Кочубеевка — Дементиевка, однако получил отпор и отошел.

Группа захватчиков пыталась вести разведку к югу от Мазановки, но опять без успеха — ВСУ оккупантов обнаружили и обезвредили.

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В Донецкой области враг основные усилия сосредотачивает на Бахмутском направлении. Вблизи Северска, Серебрянки и Григорьевки противник бьет из ствольной и реактивной артиллерии, а также танков.

На Бахмутском направлении российская армия пыталась вытеснить наши подразделения из занятых рубежей.

На направлениях Владимировка – Соледар и Покровское – Бахмут боевые действия продолжаются.

На направление Видродження – Кодема и Доломитное – Семигорье наши вооруженные силы нанесли мощный огневой удар и заставили оккупантов отступить.

На Авдеевском направлении враг пытался улучшить свое тактическое положение, однако без успеха – с потерями отошел.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты пытаются удержать занятые рубежи.

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Напомним, что война в Украине длиться уже 161-е сутки.

Источник: ISW, Генштаб ВСУ

Фото: ISW

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