Карта боевых действий на 03.08.2022 – ситуация на фронте
Российская армия провела безуспешные наступления северо-восточнее и северо-западнее Харькова. Также пыталась штурмовать северо-западнее Славянска и восточнее Северска.
Карта боевых действий в Украине на 03.08.2022
Российский враг пытался штурмовать наши подразделения в направлении Кочубеевка — Дементиевка, однако получил отпор и отошел.
Группа захватчиков пыталась вести разведку к югу от Мазановки, но опять без успеха — ВСУ оккупантов обнаружили и обезвредили.
В Донецкой области враг основные усилия сосредотачивает на Бахмутском направлении. Вблизи Северска, Серебрянки и Григорьевки противник бьет из ствольной и реактивной артиллерии, а также танков.
На Бахмутском направлении российская армия пыталась вытеснить наши подразделения из занятых рубежей.
На направлениях Владимировка – Соледар и Покровское – Бахмут боевые действия продолжаются.
На направление Видродження – Кодема и Доломитное – Семигорье наши вооруженные силы нанесли мощный огневой удар и заставили оккупантов отступить.
На Авдеевском направлении враг пытался улучшить свое тактическое положение, однако без успеха – с потерями отошел.
На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты пытаются удержать занятые рубежи.
В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.
Напомним, что война в Украине длиться уже 161-е сутки.
Источник: ISW, Генштаб ВСУ
Фото: ISW