“Контрабанда оружия”: как Украина отбила информационный удар России

Август, 03 в 14:55

Россия ведет против Украины не только полномасштабную войну, но и информационную. Поэтому предоставление нашей стране современного вооружения изрядно обеспокоило РФ.

Ключевым месседжем кремлевской информационной кампании стало распространение нарратива о якобы нецелевом использовании оружия, его контрабанде и продаже в третьи страны.

Дополнительным же толчком для россиян стала внутренняя американская активность, связанная с контролем за предоставленным вооружением и финансами.

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Центр контент-анализа провел исследование и выяснил, с помощью каких каналов Россия пыталась продвигать соответствующие месседжи в Украине. В Центре напомнили, что призывы создать механизм контроля за поставляемым в Украину оружием начали фиксировать в начале июля.

Прежде всего, к этому президента США Джо Байдену призвала конгрессмен Виктория Спартц, которая стала основным коммуникатором подобных месседжей в украинском медиапространстве.

Российские и пророссийские Telegram-каналы мгновенно подхватили нарратив и попытались дать ему ход. В конце концов, в СМИ стали появляться опровержения существования проблемы со стороны представителей ЕС, НАТО и США.

Фото: Центр контент-анализа

Кульминация пришлась на заявления пресс-секретаря ЕС Петера Стано об отсутствии проблем с контролем за оружием и самой проблемы незаконного оборота оружия. После подробных интервью министра обороны Украины Алексея Резникова иностранным изданиям атака окончательно начала сходить на нет.

Тему наличия “контрабанды оружия” в Украине как системного явления вносили в информпространство российские и пророссийские аккаунты соцсетей – иногда с несколькими тысячами аудитории.

Впоследствии к распространению месседжей о контрабанде и западных инспекторов присоединились анонимные Telegram-каналы.

Но исследование показало, что информационная атака не смогла перекинуться на традиционные украинские медиа: там преимущество имели опровержение ряда отечественных и зарубежных чиновников.

Фото: Центр контент-аналіза

И ЕС, и США, и НАТО, и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк с Алексеем Резниковым и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным – все в один голос заявляли, что проблем нет, система контроля над вооружением надежно функционирует, а спекуляции на тему контрабанды – это элемент российской пропаганды.

В целом в Центре контент-анализа пришли к выводу, что российские нарративы не получили распространения в украинских традиционных медиа, хотя имели определенный успех в соцсетях.

Напомним, в начале июля американский конгрессмен Виктория Спартц обвинила Андрея Ермака в связях с Россией, указав на нехватку контроля над использованием предоставленного Украине оружия.

Но реакция на такие заявления была быстрой как со стороны Украины, так и наших партнеров. Министр обороны Алексей Резников развеял опасения Запада, что Украина может стать источником контрабанды оружия.

Верховная Рада создала временную специальную комиссию (ВСК) для контроля за использованием западного вооружения. Со своей стороны аппарат Совета нацбезопасности и обороны совместно с Минобороны запустили систему мониторинга поставки вооружения.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак на фоне обвинений инициировал создание комиссии по контролю поступлений оружия.

В Пентагоне также заявили, что не видят признаков того, что ВСУ используют оружие не по назначению. О доверии к Киеву сообщил и Европол.

Источник: Центр контент-анализа