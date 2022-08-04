Август, 03 в 21:12

Украина готова к отправке следующих кораблей с агропродукцией, если в этот процесс не вмешается Россия и не нарушит договоренности.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу в Киеве.

Он напомнил, что Украина стала первой из всех участников этой договоренности, которая была полностью готова к выполнению всех пунктов.

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— Мы неуклонно будем и в дальнейшем выполнять эти договоренности. Это выгодно украинским фермерам, это выгодно украинской экономике, и это выгодно миру, — сказал министр.

Он подчеркнул, что именно Украина сейчас в буквальном смысле является спасателем мира от дальнейшего роста цен на продукты питания и от голода в отдельных странах.

— Следующие корабли уже готовы к отправке, они будут отправляться из портов, которые принимают участие в зерновой инициативе в соответствии с согласованным графиком. Надеемся, что все будет работать, и РФ не сделает никаких шагов, которые бы разрушили эти договоренности, которые были так трудно достигнуты при посредничестве ООН и Турции, — сказал министр Кулеба.

Он подчеркнул, что по состоянию на сейчас договоренности, достигнутые в рамках так называемой зерновой инициативы, выполняются.