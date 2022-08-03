РФ может усилить ракетные удары по Харькову и области – глава ОВА

Август, 03 в 12:30

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов предупредил о возможности усиления ракетных ударов по Харькову со стороны России.

– Есть информация, что в ближайшие дни оккупанты усилят ракетные удары по Харькову и районам области. Поэтому прошу жителей Харьковщины не пренебрегать сигналами тревоги, без крайней необходимости не находиться на улице, а во время тревоги быть в укрытиях, – сказал он в видеообращении.

По его словам, в последнее время оккупанты также распространяют информацию о возможном повторном наступлении на Харьков.

– Уверяю, что ВСУ держат свои позиции, постоянно атакуют врага. Россияне пытаются прорвать нашу оборону, однако несут потери и отходят на ранее занятые позиции, – сказал Синегубов.

Он также подчеркнул, что при попытке наступления врага ждет лишь очередное фиаско и еще большие потери.

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