РФ может усилить ракетные удары по Харькову и области – глава ОВА
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов предупредил о возможности усиления ракетных ударов по Харькову со стороны России.
– Есть информация, что в ближайшие дни оккупанты усилят ракетные удары по Харькову и районам области. Поэтому прошу жителей Харьковщины не пренебрегать сигналами тревоги, без крайней необходимости не находиться на улице, а во время тревоги быть в укрытиях, – сказал он в видеообращении.
По его словам, в последнее время оккупанты также распространяют информацию о возможном повторном наступлении на Харьков.
– Уверяю, что ВСУ держат свои позиции, постоянно атакуют врага. Россияне пытаются прорвать нашу оборону, однако несут потери и отходят на ранее занятые позиции, – сказал Синегубов.
Он также подчеркнул, что при попытке наступления врага ждет лишь очередное фиаско и еще большие потери.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 161-е сутки.
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