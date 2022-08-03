Август, 03 в 20:25

Российская Федерация грубо нарушает три основных принципа Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий во время открытия 10-й Обзорной конференции по указанному Договору, который проходит в Нью-Йорке с 1 по 26 августа.

В сообщении МИД отмечается, что значительное количество участвующих в конференции делегаций, в том числе из стран ЕС, а также США, Великобритания, Канада, Япония, Австралия и Гватемала — жестко осудили российское военное вторжение и угрозы со стороны Российской Федерации по применению ядерного оружия, а также обстрелы и захваты украинских ядерных объектов.

Сейчас смотрят

Особое внимание уделяется оккупации Россией крупнейшей в Европе – Запорожской атомной электростанции.

Глава делегации Украины Точицкий в своем выступлении привлек внимание к угрозам со стороны Кремля об использовании ядерного оружия, сопровождающихся соответствующими призывами со стороны российских государственных СМИ.

Точицкий подчеркнул, что на сегодняшний день Россия, как ядерное государство, грубо нарушила все три “столпа” ДНЯО:

Относительно ядерного разоружения (через неспровоцированное развитие потенциала для нанесения ядерных ударов),

ядерного нераспространения (из-за расширения географии развертывания ядерного оружия в связи с оккупацией Крыма),

мирного использования атомной энергии (из-за захвата украинских ядерных объектов).

– При этом акцентировано на первом в истории факте превращения гражданских ядерных объектов в военные цели и плацдарм для российской армии, – отмечается в сообщении МИД.

Замминистра отметил, что мир столкнулся с проявлениями ядерного терроризма, спонсируемого ядерным государством.

Он отметил необходимость принятия действенных совместных мер во избежание глобальной атомной катастрофы, среди которых — закрытие воздушного пространства над украинскими атомными станциями, предоставление нашему государству систем противовоздушной обороны, привлечение страны-агрессора к ответственности за ее преступную деятельность.

В МИД добавили, что “значительное количество делегаций”, принявших участие в мероприятии на высоком уровне, выразили поддержку Украине и осудили брутальную деятельность российской стороны, связанную с обстрелами и захватом ядерных объектов на украинских территориях, прежде всего Запорожской АЭС.

Отдельно отмечалось опасность таких действий и риск провоцирования ядерной катастрофы глобального масштаба, а также необходимость немедленного прекращения Россией указанной деятельности.