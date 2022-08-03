Август, 03 в 10:15

В результате мощного удара Вооруженными силами Украины по российскому эшелону с боеприпасами в Херсонской области железнодорожное сообщение, соединяющее Херсон с оккупированным Крымом, вряд ли останется в рабочем состоянии.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

В ведомстве считают, что россияне отремонтируют железнодорожную ветку в течение нескольких дней. Но все же этот участок останется уязвимым местом для снабжения российских войск из Крыма.

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В разведке Минобороны Великобритании считают, что паромную переправу, которую РФ недавно установила вместо поврежденного Антоновского моста для использования в гражданских целях, скорее всего будут использовать для переброски войск и материально-технического снабжения.

Отмечается, что резко возрастет число мирных жителей, пытающихся покинуть Херсон и его окрестности из-за боевых действий.

Кроме того, в регионе усугубляется нехватка продовольствия. А это создаст нагрузку на транспортные узлы и маршруты.

Ранее в ВСУ подтвердили, что нанесли ракетный удар по эшелону с военной техникой, боеприпасами и живой силой оккупантов вблизи станции Брилевка Херсонской области.

Источник: UK Ministry of Defence

Фото: ISW