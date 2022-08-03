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Факты / Украина

Погибший и раненая – граждане РФ: оккупанты из Ураганов обстреляли Чугуев

Валентина Летяк, редактор ленты
Окупанти з Ураганів обстріляла Чугуїв

3 августа около 13.00 российские оккупанты обстреляли Чугуев Харьковской области кассетными снарядами, предварительно, из РСЗО Ураган.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Есть один погибший, двое ранены. Погибший и одна раненая – граждане РФ. Погибший мужчина находился у себя дома во время обстрела, – уточнил он.

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Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил о возможности усиления ракетных ударов РФ по Харькову и области.

По его словам, оккупанты также распространяют информацию о возможности повторного наступления на Харьков.

В то же время заверил, что врага ждет лишь очередное фиаско и еще большие потери, если он попытается наступать.

Фото: Сергій Болвінов

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