Август, 03 в 15:40

3 августа около 13.00 российские оккупанты обстреляли Чугуев Харьковской области кассетными снарядами, предварительно, из РСЗО Ураган.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

– Есть один погибший, двое ранены. Погибший и одна раненая – граждане РФ. Погибший мужчина находился у себя дома во время обстрела, – уточнил он.

Сейчас смотрят

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил о возможности усиления ракетных ударов РФ по Харькову и области.

По его словам, оккупанты также распространяют информацию о возможности повторного наступления на Харьков.

В то же время заверил, что врага ждет лишь очередное фиаско и еще большие потери, если он попытается наступать.

Фото: Сергій Болвінов