Погибший и раненая – граждане РФ: оккупанты из Ураганов обстреляли Чугуев
3 августа около 13.00 российские оккупанты обстреляли Чугуев Харьковской области кассетными снарядами, предварительно, из РСЗО Ураган.
Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
– Есть один погибший, двое ранены. Погибший и одна раненая – граждане РФ. Погибший мужчина находился у себя дома во время обстрела, – уточнил он.
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Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил о возможности усиления ракетных ударов РФ по Харькову и области.
По его словам, оккупанты также распространяют информацию о возможности повторного наступления на Харьков.
В то же время заверил, что врага ждет лишь очередное фиаско и еще большие потери, если он попытается наступать.
Фото: Сергій Болвінов