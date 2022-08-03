Август, 03 в 19:01

Украинские защитники отбили все попытки оккупантов продвинуться в направлениях Марьинки и Белогорки.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба по состоянию на 3 августа. Также ВСУ отразили вражеские штурмы оккупантов неподалеку от Бахмута.

— Российские захватчики вели штурмовые действия в районе Берестового и в направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Владимировка – Соледар, Возрождение – Кодема, Возрождение – Зайцево, Семигорье – Кодема и Доломитное – Семигорье. Все вражеские попытки штурма украинские воины отразили, нанесли оккупантам потери и отбросили назад, — говорится в сообщении.

В Генштабе сообщили, что враг систематически продолжает разведку с помощью БПЛА и обстрелы основных направлений на Юге и Востоке Украины.

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Кроме того, сохраняется угроза ракетных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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