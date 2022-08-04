Август, 04 в 14:40

Главный редактор информационной службы телеканала ICTV и ведущая программы Факты Елена Фроляк назвала первоочередные шаги, которые помогут Украине приблизить статус члена ЕС.

Она подчеркнула, что украинцы должны стремиться к европейскому уровню жизни на всех ступенях, а достичь этого невозможно без сверхмощной правовой системы.

– Мы получили очень хорошую мотивацию для Украины. Страна, как и человек, должна к чему-то стремиться. Я считаю, что у нас должна быть сейчас, прежде всего, очень глубокая реформа правосудия. И если у нас будут справедливые и качественные суды, то проблема коррупции, которая нас просто разъедает, исчезнет. Потому что никто никого не сможет подкупить или “отмазать”. Этот шаг сейчас самый главный для нас, – утверждает ведущая ICTV.

Фроляк уверена, что заручившись помощью Евросоюза, нашей стране будет легче отстраиваться и восстанавливаться после войны.

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Напомним, что 23 июня Украина получила статус кандидата на членство в Европейский Союз. На саммите в Брюсселе решение официально поддержали 27 стран-членов ЕС.

Однако чтобы стать полноправными членами евросообщества, Украине нужно провести ряд реформ, в частности в судебной системе и в борьбе с коррупцией.