Август, 04 в 14:25

Российские войска готовят наступательные действия минимум по трем направлениям фронта в Украине. Тем самым командование армии РФ будет пытаться создать иллюзию массированного наступления, подобного тому, которое было 24 февраля.

Об этом сообщил в эфире канала FREEДОМ военный эксперт Олег Жданов. По его словам, цель нынешних действий рашистов – заставить Украину сесть за стол переговоров.

– На мой взгляд, дело не столько в захвате территорий. Это попытка российского командования создать иллюзию массированного наступления. Они пытаются повторить что-то наподобие 24 февраля, когда по четырем направлениям они заходили в Украину. Так и здесь они как минимум на трех направлениях готовят наступательные действия. И здесь уже неважно, сколько они потеряют людей и техники. Важно напугать Украину, чтобы посадить нас за стол переговоров, – подчеркнул Жданов.

Эксперт уточнил, что оккупанты готовят наступательные действия на Харьковском, Донецком направлениях и на юге Украины.

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Комментируя ситуацию вокруг Харькова, Жданов объяснил, что наихудшим вариантом будет наступление вражеских войск сразу с двух сторон: от Изюма через Балаклею и со стороны государственной границы Украины.

В то же время эксперт объяснил, что Харьков не будет главной целью оккупантов, а скорее отвлекающим ударом. Главные усилия войска РФ сконцентрируют на юге Украины.

– Но в любом случае Харьков – это будет не главный удар. И задача будет не то, чтобы дойти до города, я не говорю о том, чтобы захватить. Главная задача будет такая же, как сейчас происходит на рубеже Авдеевка-Пески. Они пытаются максимально оттянуть наши силы, чтобы не позволить перебрасывать их на другие направления. Поэтому Харьковское, Донецкое направления – это, скорее всего, будут отвлекающие удары. А главные события, по моему мнению, будут развиваться на южном направлении, — объяснил военный эксперт.

Жданов разделяет мнение, что усилия войск РФ на Херсонском направлении будут напрасны. Он также проинформировал, что РФ сейчас стягивает на Криворожское направление все свои воздушно-десантные войска, которые находятся на территории нашего государства.

– А десант – это только наступательная операция. Десант не умеет воевать в окопах, – добавил военный эксперт.

Олег Жданов рассказал, что цель командования войск РФ сейчас состоит в максимальном ослаблении обороны ВСУ. Поэтому обстрелы украинских позиций в ближайшие дни будут нарастать.

– Думаю, что будут достаточно серьезно нарастать по мере возможностей российских войск. Потому что мы нанесением ударов в ближайшей глубине все же ослабляем действия РФ на переднем крае. У них уже нет такого безлимитного использования боеприпасов, как это было месяц тому назад, — заявил эксперт.

Он добавил, что ключевая задача Вооруженных сил Украины на поле боя – сформировать выгодную для нас переговорную позицию по прекращению войны. Поскольку сейчас любой формат переговоров с РФ фактически будет равен капитуляции.

– Пока что переговорной позиции на поле боя нет. И главная задача ВСУ – сформировать эту позицию. Надеемся, что до сентября или в сентябре мы уже начнем ее формировать в более или менее понятных контурах, — подытожил Жданов.

На днях Олег Жданов прогнозировал, что российские войска не будут выдвигаться в сторону Запорожья. С этого направления оккупанты наоборот забирают свои силы.

Фото: СтратКом ВСУ