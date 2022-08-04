Август, 04 в 12:25

В Херсонской области морпехи 36-й и 35-й бригад захватили в плен 11 военных, мобилизованных из ОРДЛО.

Об этом говорится в сообщении 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

Отмечается, что в плен 11 захватчиков приняли несколько дней назад.

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По информации, большинство пленных – это мобилизованные из ОРДЛО, которых принудительно забирали с мест работы, угрожая уголовной ответственностью. Также отмечается, что руководящий состав захватчиков уровня батальон-рота отказываются вести боевые действия и покидают свои позиции.

После того как пленникам оказали первую медицинскую помощь, всех их передали в соответствующие органы правосудия.

Морские пехотинцы уверяют, что на освобожденных участках они крепко держат фронт.

Ранее в СБУ сообщали, что опытный российский наемник сдался в плен украинцам после двух недель на фронте.

Фото: 36 ОБрМП