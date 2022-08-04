Август, 04 в 19:41

В Офисе президента Украины озвучили три ключевых причины того, почему происходит затягивание с поставками оружия нашему государству в условиях полномасштабной войны.

Эту тему прокомментировал в одном из интервью заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

По его словам, первая причина состоит в отсутствии у некоторых лидеров смелости и политической воли.

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– Мы видели это на старте широкомасштабной войны, когда некоторые главы государств были не уверены, выстоит ли Украина. Сегодня, надеюсь, все они уверены, что Украина победит, – отметил Жовква.

Второй причиной задержек с поставками оружия, по мнению Жовквы, являются бюрократия и инертность “военно-промышленной машины” в некоторых государствах. Поэтому даже когда все согласовано на политическом уровне, решения могут приниматься очень долго.

Третья же причина – это отсутствие в некоторых странах достаточного количества вооружения, необходимого Украине.

– Нам не нужно что попало, мы четко знаем, что и где есть, и в каком количестве может быть нами использовано. Впрочем, оружие обладает способностью иссякать, а на внедрение процессов производства нового оружия или новых образцов уходит немало времени, — заявил заместитель главы ОПУ.

Жовква также сообщил, что в Евросоюзе в целом наблюдается положительная тенденция по военной помощи для ВСУ, “кроме одной страны”, которая не только не поставляет оружие, а даже не позволяет перевозить его в Украину через свою территорию (вероятно, речь идет о Венгрии).

Недавно Украина получила от США еще четыре реактивных артиллерийских системы M142 HIMARS, а также немецкие РСЗО MARS II.

В то же время, Испания решила не передавать Украине танки Leopard из-за их плохого состояния.