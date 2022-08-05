Август, 04 в 22:55

Помимо освобожденных 4 августа сел Мазановка и Дмитровка, ВСУ смогли сформировать два тактических выступа, благодаря чему с двух сторон обошли сосредоточение сил врага в Долине, что в Харьковской области.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире с российским правозащитником Марком Фейгиным.

— На традиционно сильном и важном Изюмском направлении наши перешли в контрнаступление. Перед этим мы вышибли их по направлению Барвинково, — сказал он.

По его словам, российскому военному руководству стоит сильно задуматься, потому что ВСУ уже совершают наступательные действия в Харьковской области в направлении Дмитровки.

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— Стоит подумать о том, что очень приличная группировка (врага, — Ред.) на Изюмском направлении, и она так и не смогла продвинуться за 130 суток. А теперь ее еще вдобавок и отодвигают, — сказал Арестович.

Советник главы ОП отметил, в результате контрнаступления ВСУ образовались выступы справа и слева от села Долина, в направлении Пасеки.

— Я думаю, что парни в Долине очень неудобно себя чувствуют, когда украинцы слева и справа оказались, — сказал он.

Алексей Арестович добавил, что сейчас на этих направлениях можно наблюдать небольшое контрнаступление украинских сил.

— Вооруженные силы Украины наступают. Это не большое наступление, тактические действия, но наступают успешно, — добавил представитель ОП.

По его словам, у врага не получается продвинуться ни по Сиверскому, ни по Семигорскому направлению.

Напомним, 4 августа Генштаб ВСУ сообщил, что силы обороны Украины освободили еще два села — Мазановка (Донецкая область) и Дмитровка (Харьковская область) — от российских оккупантов.

Источник: Фейгин Live