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Факты / Украина

Одному кости перебило, у другого нога висела: оккупант жалуется, что их отправляют на верную смерть

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Російські військові
Фото: Dreamstime

ГУР разведки Минобороны Украины перехватило очередной разговор, в котором двое оккупантов обсуждают ситуацию на фронте. Один рассказывает новость, что тем, кто стоит в обороне не будут давать больше наград, и даже отберут уже имеющие.

Другой объясняет несуразность приказов, отдающихся на линии фронта:

– Они сидят там, посылают 20-30 человек насмерть и все. 30 человек зашли, 100 человек зашли. Восточных. Зах… (убили) всех. До этого мы заходили. У нас шесть 200-х, шесть 300-х. Одному кости перебило, другому кости перебило. Так у многих одна нога висела. Мы сейчас уходили, разминировали. Что не разминировали, выбрасывали в кусты с дороги. Здесь металлолом собирают – танки, БТР.

Другой рашист подитоживает:

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— Да, х… (глупо) они придумали с этим: спецоперация, спецоперация… Х… (не) поймешь, кто от кого защищается.

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Источник: ГУР Минобороны Украины

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