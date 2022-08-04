Одному кости перебило, у другого нога висела: оккупант жалуется, что их отправляют на верную смерть

Август, 04 в 14:57

ГУР разведки Минобороны Украины перехватило очередной разговор, в котором двое оккупантов обсуждают ситуацию на фронте. Один рассказывает новость, что тем, кто стоит в обороне не будут давать больше наград, и даже отберут уже имеющие.

Другой объясняет несуразность приказов, отдающихся на линии фронта:

– Они сидят там, посылают 20-30 человек насмерть и все. 30 человек зашли, 100 человек зашли. Восточных. Зах… (убили) всех. До этого мы заходили. У нас шесть 200-х, шесть 300-х. Одному кости перебило, другому кости перебило. Так у многих одна нога висела. Мы сейчас уходили, разминировали. Что не разминировали, выбрасывали в кусты с дороги. Здесь металлолом собирают – танки, БТР.

Другой рашист подитоживает:

Сейчас смотрят

— Да, х… (глупо) они придумали с этим: спецоперация, спецоперация… Х… (не) поймешь, кто от кого защищается.

Источник: ГУР Минобороны Украины