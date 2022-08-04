Август, 04 в 16:57

В ночь на 4 августа российские захватчики нанесли массированный удар по Николаеву. В результате обстрелов города реактивными системами залпового огня типа Смерч пострадали много объектов гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

По ее словам, на этот раз было “веерное тушение” по центральному району Николаева.

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– Это частные дома, центральный проспект, посреди которого застрял мотор одной из вражеских ракет. К счастью, пострадавших нет, но достаточно массированный обстрел. Есть много разрушений гражданской инфраструктуры, – отметила Гуменюк.

Кроме того, спикер ОК Юг предположил, что, скорее всего, массовые обстрелы Николаева связаны с тем, что враг накапливает силы и подтягивает резервы в предвкушении контрнаступления ВСУ. Также оккупанты пытаются создать свое контрнаступление.

Гуменюк подчеркнула, что россияне распространяют фейки о том, что якобы Николаев захватят. Таким образом, они пытаются сломать дух украинцев.

Она добавила, что оккупанты во время атак тяготеют к символизму. Из-за того, что Николаев стал форпостом обороны Украины на Юге, враг не только хочет все разрушать, но и сделать намек на то, что сломан дух.

Отметим, что Николаев ежедневно подвергается враждебным обстрелам. Оккупанты бьют по гражданской инфраструктуре: магазинам, образовательным учреждениям, жилым домам и т.д.