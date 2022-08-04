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Факты / Украина

РФ перебрасывает подразделения в Брянск и Курск, чтобы отвлечь ВСУ — СтратКом ВСУ

Валентина Чорна, редактор ленты
РФ перебрасывает подразделения в Брянск и Курск, чтобы отвлечь ВСУ — СтратКом ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Военное командование РФ перебрасывает в Брянскую и Курскую области подразделения, которые могут принять участие в отвлекающих маневрах на Сумском и Черниговском направлениях.

Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

— На станции Климово и Суземка Брянской области прибывают эшелоны с танками Т-80 из 239 ЦЗМР (Богучар) 20А ВВО, а на Суджу и Льгов-киевский Курской области прибывают эшелоны из состава 144 МСД (мотострелковая дивизия — ИФ) состав 1 Балтийского флота, – говорится в сообщении.

Отмечается, что количество сил и средств российских войск у границы с Сумской и Черниговской областями недостаточно для открытия так называемого второго фронта.

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Однако этот состав может быть использован для активизации действий на границе, отвлекающих внимание ВСУ.

– На сегодняшний день российские войска не могут открывать второй фронт, недостаточно ресурсов, но постоянной демонстрацией угрозы наступления могут сковывать силы ВСУ. На это и делается расчет, чтобы снизить контрнаступательный потенциал ВСУ, — отметили в управлении стратегических коммуникаций.

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Источник: СтратКом ЗСУ

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