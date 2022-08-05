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Факты / Украина

Россия обстреляла несколько районов Харькова – есть пострадавшие

Ольга Тетеріна, редактор ленты
вибухи у харкові

Российские захватчики вечером 4 августа обстреляли Харьков. Ударили по Шевченковскому и Индустриальному районам.

Обновлено в 22.27. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что есть предварительная информация о трех пострадавших. На места выехали бригады экстренной медицинской помощи.

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Ранее Синегубов сообщал о взрывах в городе.

— Внимание, харьковчане, россияне наносят удары по городу! Находитесь в укрытиях! – отметил он.

Отметим, что в 21.45 в Харькове и области объявили воздушную тревогу. В 21.52 было предупреждение об угрозе артобстрела в Харьковской территориальной общине.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 162-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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