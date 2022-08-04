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Факты / Украина

В Минсоцполитики рассказали, будет ли повышение минимальной зарплаты в Украине

Валентина Чорна, редактор ленты
гроші зарплата
Фото: Depositphotos

Министерству социальной политики выгодно повышение минимальной заработной платы в Украине. Но сначала необходимо консультироваться с работодателями, чтобы понять, насколько это возможно и подъемно для них.

Об этом сообщила министр Оксана Жолнович. Она отметила, что минимальная зарплата, с одной стороны, является гарантией для людей, а с другой – это фискальный маркер, потому что с повышением увеличивается количество налогов.

— Для Минсоцполитики увеличение минимальной заработной платы выгодно, потому что сразу увеличиваются отчисления в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и другие наши фонды. Но насколько это возможно и подъемно для работодателей – нужно консультироваться. Сегодня такое повышение заложено в бюджете, и если этого не изменить, оно будет выполняться, – рассказала она.

Что касается повышения минимальной зарплаты в следующем году, Жолнович заявила, что это вопрос взаимодействия и разговора с бизнесом.

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– Если мы будем понимать, что бизнесу очень тяжело, и они “не потянут” серьезного увеличения, то мы будем искать возможности повышать социальные стандарты в другие способы. В частности, так, как это делаем сейчас в сотрудничестве с международными организациями и дополнительными выплатами, — добавила Жолнович.

Напомним, что 1 января 2022 года минимальная зарплата в Украине составляет 6,5 тыс. грн. Однако с 1 октября правительство должно повысить ее размер до 6,7 тыс. грн.

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Источник: Интерфакс-Украина
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