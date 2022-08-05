Август, 04 в 23:18

Войска РФ на Юге Украины усилились наступательными группировками, однако этого хватит лишь для удержания позиций, но не для продвижения на Кривой Рог или Николаев.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал в эфире с российским правозащитником Марком Фейгиным.

— Они завершают формировать наступательные группировки. Задачами, по ее очертаниям, могут быть Кривой Рог или Николаев, или, как минимум, остановить наше движение в районе трассы Николаев-Херсон, где мы достаточно близко придвинулись, — сказал он.

По словам Арестовича, позиции ВСУ в Посад-Покровском (по трассе Николаев-Херсон) очень беспокоит российские силы, так как с этих позиций можно разглядеть очертания Херсона.

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— Они собираются держать там оборону. Их очень беспокоят плацдармы на берегу Ингульца, где мы перешли Давидов Брод, они хотят это купировать, — объяснил Арестович.

По его данным, враг имеет около 30 БТГ в Херсонской области, однако этого недостаточно для наступления на Николаев, поскольку эти войска сильно избиты.

— Я думаю, эти парни (российские войска, — Ред.) покойники, смертники. Поскольку сколько не кричи “давайте отомстим за ВДВ”, надо понимать, что логистика у них в полуразобранном состоянии, и я не очень понимаю, что они собираются делать, — сказал советник главы ОПУ.

Арестович считает, что для наступления у врага не хватит сил, однако максимум, на который способно усиление позиций российских сил на Юге Украины — это удержание позиций.

Источник: Фейгин Live